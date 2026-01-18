A Matera lo sport “riempie l’anima di gioia e soddisfazioni”. L’iniziativa

“Bella giornata di sport oggi al Pala Lanera di Matera per il torneo amichevole di Powerchair football.
Il Csi Basilicata era presente e fa sapere:
“con la sensibilità che lo contraddistingue il queste occasioni.
Un grazie al comitato territoriale di Matera coinvolto nell’organizzazione della manifestazione dalla Asd Pegaso affiliata al Csi di Matera.
Dare la possibilità a tutti di poter praticare attività sportive, riempie l’anima di gioia e soddisfazioni.
Presenti nella mattinata oltre ai Presidenti del Csi regionale Mimmo Lavanga e del comitato di Matera Lorenzo Calia anche:
- il CIP Basilicata con il Presidente Gerardo Zandolino,
- Sport e Salute con il coordinatore regionale di Basilicata, Matteo Trombetta,
- l’assessore allo sport del comune di Matera Giuliano Paterino,
- l’assessore al welfare Angela Braia,
- il referente M.E.D.A. di Puglia, Duccio Curione.
Cinque le squadre partecipanti provenienti dalla Basilicata, Lazio e Puglia”.