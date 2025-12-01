A Matera l’inaugurazione della mostra “Carlo Levi e Pia Vivarelli, l’opera e la parola” ad ingresso libero. Il progetto

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso la Chiesa di Sant’Eligio in Piazzetta Sant’Eligio (via del Corso) a Matera, sarà inaugurata la mostra “Carlo Levi e Pia Vivarelli, l’opera e la parola”. L’esposizione si propone di mettere in evidenza il rapporto tra l’opera di Carlo Levi e le interpretazioni critiche di Pia Vivarelli, una delle voci più autorevoli sul lavoro dell’artista. Non si tratta di una semplice retrospettiva: la mostra nasce come un dialogo tra immagini e parole, in cui dipinti, testi e riflessioni critiche si confrontano e si illuminano reciprocamente. Interverrà Mariadelaide Cuozzo, storica dell’arte dell’Università della Basilicata.

Il progetto, ideato da Maria Scaramuzzo, Lucia Lorusso, Domenico Toto ed Enrico Filippucci, nasce dalla collaborazione tra la Galleria Opera Arte e Arti, l’Associazione culturale Rinascimento APS/ETS e Ars TOTO, realtà unite dalla passione per l’arte e per il territorio. La mostra è l’ultimo capitolo della rassegna “Percorsi contemporanei tra luoghi e radici” che si è svolta per tutto l’anno 2025 e chiude un percorso culturale che unisce memoria, tradizione e linguaggi contemporanei e internazionali, trasformando spazi storici in veri e propri luoghi di incontro artistico e culturale.

All’inaugurazione interverranno il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e il Presidente della Provincia, Francesco Mancini. Prenderanno parte anche i rappresentanti degli enti promotori e partner del progetto: Enrico Filippucci, direttore artistico della Galleria Opera Arte e Arti; Maria Scaramuzzo, presidente di Rinascimento APS/ETS; Mimmo Toto, amministratore unico di Ars TOTO S.r.l.; Patrizia Di Franco, dirigente scolastico dell’I.I.S. E. Duni – C. Levi; Cosimo Palasciano, presidente della BCC Alberobello-Sammichele-Monopoli; Vito Scaramuzzo, amministratore unico di SEC S.r.l.; Luciano Dell’Acqua, amministratore delegato di Lamda Academy; e Leo Montemurro, presidente della CNA Matera. I loro interventi offriranno un contributo sul ruolo dei rispettivi enti nell’ambito del progetto.

La mostra, presenterà una raccolta di opere scelte del maestro Carlo Levi, provenienti da diverse collezioni private, e sarà arricchita dalla lettura di brani tratti da “Cristo si è fermato a Eboli” e da testi critici di Pia Vivarelli, a cura degli studenti del Liceo Classico-Artistico “Duni-Levi” di Matera.

Obiettivo degli organizzatori è valorizzare il ruolo di Pia Vivarelli nella riscoperta di Carlo Levi pittore. Nel contesto accademico è nota la metodologia di lavoro della studiosa, capace di attribuire a Levi un inquadramento di “pittore metaforico”, in cui “il linguaggio della pittura compendia altri linguaggi e ad altri linguaggi si apre” (R. Savinio).

Il suo contributo alla “riscoperta” dell’artista ha permesso di restituire un’immagine di Levi intellettuale aperto, capace di superare la rigida divisione tra forme espressive e di attribuire “ai segni e alle parole il compito di indagare e interpretare il reale” (M. De Vivo). A partire dal 1975, la fortuna del romanzo “Cristo si è fermato a Eboli” e l’immagine simbolica di Levi come interprete della civiltà contadina hanno talvolta oscurato altri aspetti della sua opera pittorica.

Il merito di Pia Vivarelli è stato quello di proporre un approccio filologico allo studio della sua produzione artistica, restituendo un Levi dalle “sfaccettature complesse” (Vivarelli).

L’evento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dall’Azienda di Promozione Turistica della Basilicata, dalla Fondazione Matera–Basilicata 2019 e da CNA Basilicata.

La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio 2026, dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00. Nei giorni festivi e nei fine settimana sarà visitabile anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30, oltre al consueto orario pomeridiano dalle 16.00 alle 20.00.

MOSTRA

Artista: Carlo LEVI

Titolo: CARLO LEVI E PIA VIVARELLI: TRA OPERA E PAROLA.

L’arte di Levi riflessa nello sguardo di Pia Vivarelli

Rassegna: Percorsi contemporanei tra luoghi e radici

Progetto mostra: Maria Scaramuzzo, Lucia Lorusso, Domenico Toto ed Enrico Filippucci

Organizzazione: Opera Arte e Arti, Matera; Rinascimento APS-ETS, Montescaglio;, Ars TOTO, Bari.

In collaborazione: I.I.S. E. Duni – C. Levi

Spazio Espositivo: Chiesa di Sant’Eligio, P.zza Sant’Eligio (via del Corso) Matera.

Vernissage: 6 dicembre 2025 ore 19.00

Periodo: 7 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Orari: martedì-venerdì 16.00 – 20.00

sabato-domenica e festivi 10,30 – 12,30 | 16.00 – 20.00

Ingresso Libero