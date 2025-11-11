A Matera la Camminata “Amore Senza Lividi”. L’evento di presentazione

Giovedì 13 novembre 2025, ore 9:30, nella Sala Mandela – Comune di Matera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 7ª edizione nazionale e della 1ª edizione materana della Camminata “Amore Senza Lividi”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e alla promozione del rispetto e dell’amore autentico.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato il percorso della Camminata e lo spirito che anima il progetto, divenuto negli anni un appuntamento simbolico a livello nazionale.

Interverranno i tre presidenti dell’Associazione promotrice “Voci di Speranza”: Antonella Fontana, Teresa Ragucci e Domenico Bennardi.

È inoltre previsto un collegamento da remoto con l’organizzazione nazionale della Camminata.

Saranno presenti anche rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Matera, che ha concesso il patrocinio non oneroso all’iniziativa.

Di seguito la locandina con i dettagli.