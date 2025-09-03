A Matera il programma internazionale di scambi giovanili: i dettagli

Nel mondo attuale sembra che gli uomini siano distratti a tal punto da non comprendere il senso ed il valore della pace.

Mentre la tolleranza, la reciproca comprensione, il dialogo sono valori ormai sempre più rari, su cui tutti dovrebbero quotidianamente camminare, i Lions, da oltre 100 anni, provano a concretizzare questi valori con le numerose iniziative e attività che promuovono.

Per dare una tangibile testimonianza di ciò che fa il Lions, è stato organizzato un incontro il 7 Settembre 2025 presso la sala Ratzinger in Piazza Sant’Agnese a Matera, con inizio alle ore 9:30.

Tra le molte attività che si organizzano, con lo sguardo attento ai giovani ed alle loro necessità, da tantissimi anni si realizza un programma internazionale di scambi giovanili molto utile per la loro crescita che anche in questi tempi difficili trova svolgimento.

L’Organismo fondamentale del Lions è costituito dal Club dal quale partono tutte le iniziative.

Anche gli Scambi Giovanili Lions partono dal singolo Club.

Sull’attività dei Club si basa tutta la raccolta delle richieste di partecipazione, la ricerca e selezione delle famiglie ospitanti, il supporto logistico e delle attività.

All’incontro saranno presenti i ragazzi che hanno partecipato agli Scambi Giovanili la scorsa estate e dalla loro viva voce si avrà un resoconto dell’esperienza vissuta.

Saranno anche presenti le host families nelle quali sono stati ospitati quest’anno i ragazzi che hanno dato vita al Campo Vesuvio e al Campo Italia.

Anche loro forniranno una testimonianza vissuta con la generosa ospitalità.

Sarà un’occasione unica approfondirne l’importanza, soprattutto per coloro che hanno poca conoscenza del Service.

All’incontro parteciperà la responsabile YCEC Maria Martino che coordinerà i lavori.