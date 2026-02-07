ULTIME NEWS

A Matera e Pisticci la Polizia di Stato nelle Scuole per costruire cittadini più consapevoli. I dettagli

7 Febbraio 2026

Nel corso della settimana, la polizia di stato di Matera ha partecipato a due momenti di confronto e formazione dedicati ai più giovani.

A Matera, circa 150 studenti del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” hanno partecipato a un incontro sulla sicurezza stradale con gli operatori della Polizia Stradale.

A Pisticci, presso l’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina, circa 70 alunni hanno preso parte a un incontro sul cyberbullismo con gli operatori della Polizia Postale.

Educare alla prevenzione significa costruire cittadini più consapevoli, oggi e domani.