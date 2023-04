A Marconia di Pisticci arriva il Pimpa per portare tra i più piccoli grandi sorrisi! Ecco i dettagli

Difendere la cultura della pace e donare un sorriso ai bambini che soffrono la barbarie della guerra.

È questa la missione di Marco Rodari – in arte Il Pimpa – che un po’ per caso, un po’ per vocazione, da professore diventa clawn e comincia a donare meraviglia nei luoghi deturpati dai conflitti; luoghi in cui sorridere è davvero un atto difficile.

La storia di Rodari parte da lontano.

Nel 2006 egli incontra lo storico clownterapeuta bergamasco Clown Margherito e il sacerdote-prestigiatore salesiano cuneese Mago Sales e da quell’incontro giunge l’illuminazione.

Donarsi agli altri diviene una ragione di vita.

Il Pimpa comincia a battere i luoghi più ardui del pianeta, Gaza, l’Iraq, la Siria, nei quali l’odore del ferro e i boati delle bombe dominano la scena.

Con armi ben diverse da quelle con cui si consumano le guerre, un semplice naso rosso e un cuore enorme, decide che stare per la strada e lottare al fianco dei bambini contro la paura è quanto la vita gli richiede.

Decide di non sottrarsi a quella vocazione ein mezzo alle macerie comincia a compiere il miracolo della gioia, con la magia, il sorriso, la meraviglia.

Trascorre qualche anno e l’impegno si fa sempre più concreto.

Nel 2015 il Pimpa fonda l’Associazione di volontariato “Per Far Sorridere il Cielo”, per prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

Con la sua associazione realizza spettacoli e clownterapia in ospedale, crea Scuole di Magia e laboratori per bambini e di Magia-Clown per adulti, pone in campo azioni di sostegno alimentare e medico in favore di famiglie bisognose.

Orbene, nel suo continuo itinerare il Pimpa diffonde la cultura della pace e lo fa partendo dal basso, portando la sua voce ovunque ci sia qualcuno disposto ad ascoltarlo, a cominciare dai bambini, dalle scuole, dai luoghi ricreativi e di incontro, perché sempre più persone prendano consapevolezza che – per usare le sue stesse parole – “chi ha una cosa bella da fare, non si mette in mente di fare la guerra”.

Il 21 aprile 2023 Il Pimpa sarà anche a Marconia di Pisticci.

Nel corso della mattinata si recherà in visita presso la scuola primaria di via Monreale dell’I.C. Padre Pio da Pietrelcina, incontrerà i bambini dell’istituto, leggerà con loro la fiaba “Orcoguerra e le Fate La Pace”, portando tra i più piccoli il suo messaggio di inestimabile valore, quello per cui imparare a sorridere alla vita può aiutare a salvare il mondo.

Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle ore 18:00 presso il Cineteatro Rinascente, Il Pimpa incontrerà la cittadinanza, porterà la propria testimonianza e si racconterà a quanti desiderino farne tesoro.

È l’Associazione La Fenice InsiemeAgliUltimi a farsi promotrice dell’apprezzabile iniziativa.

La Fenice è un associAzione che opera prevalentemente sul territorio di Pisticci e si occupa di emergenza sociale e abitativa.

Avvalendosi della collaborazione di esperti e professionisti del settore, l’associazione svolge il proprio operato in collaborazione con l’amministrazione comunale, i servizi sociali, la Polizia di Stato e i Carabinieri, mettendo in campo continue azioni di prossimità e sostegno per le famiglie indigenti, per gli immigrati e per chiunque si trovi in una situazione di bisogno economico, alimentare, sanitario, psicologico e alloggiativo.

Si confida in un ampia partecipazione all’evento e si invita la collettività a dare massima diffusione dell’iniziativa, per la sua nobile finalità di sensibilizzazione a tematiche divenute ormai imprescindibili.

Con l’auspicio che i portatori di pace diventino nel mondo sempre più numerosi.

Ecco la locandina dell’evento.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)