A Ferrandina nasce “Punto D”: il nuovo servizio gratuito contro violenza e discriminazioni

Apre a Ferrandina il nuovo Sportello di Ascolto antiviolenza dell’Ambito Bradanica Medio Basento.
Un luogo concreto dove trovare supporto, ascolto e protezione contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.
Il progetto, finanziato con fondi Pari Opportunità, è il frutto di un lavoro di squadra tra i 13 Comuni del nostro territorio e la Cooperativa Filocontinuo.
Il servizio è GRATUITO e aperto a tutti i cittadini dell’Ambito.
Orari dello sportello (presso UNLA):
• Martedì e Mercoledì: 9:00 – 12:00 • Venerdì: 14:30 – 17:30
Insieme, facciamo rete contro la violenza. Non sei sola, non sei solo.