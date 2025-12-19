A Ferrandina Carmen Lasorella, figura iconica del giornalismo italiano. Questa l’iniziativa

Un quarto di secolo di impegno, solidarietà e associazionismo con tante belle e riuscite iniziative, manifestazioni originali e di impatto, con ospiti e attrazioni, per la rinomata e affermata associazione ‘Donna 2000 & Amici’ E.T.S., grazie alla caparbia e determinazione della presidente Maria Carlucci e il direttivo, con la vice presidente Anna Passamonti, Maria Croce, Rosa Pellegrino e Rita Moramarco, per un team formidabile che ha sempre operato in maniera propositiva e per il bene della cittadina aragonese, con non poche soddisfazioni.

E per festeggiare alla grande un importante traguardo raggiunto, ecco nell’immediata vigilia della festa più bella dell’anno il ‘Gran Galà di Natale’, 25esimo anno di attività, instancabili, con la ferma volontà e obiettivo di lasciare il segno e regalare alla comunità momenti di svago, cultura ed emozioni, sempre in prima linea.

Domenica 21 dicembre alle ore 13, la celebrazione di un momento storico, presso il locale Hotel degli Ulivi, con la partecipazione straordinaria della Madrina e Presidente Onoraria dell’associazione, Carmen Lasorella, giornalista, scrittrice e firma celebre e indimenticabile della Rai.

Anchor-woman, cronista di guerra autrice di reportage, conduttrice di programmi Radio e Tv, responsabile della Comunicazione Rai, ha raccontato le principali crisi internazionali a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Inoltre, corrispondente da Berlino, direttrice della Tv di San Marino, Presidente RaiNet, opinionista, da sempre in viaggio.

Un’occasione per ripercorrere insieme i successi dell’organismo nella splendida atmosfera del periodo tra ottimo cibo, musica, divertimento e una compagnia eccellente, al cospetto di un personaggio pubblico simbolo della Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.