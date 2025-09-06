A Calciano musica sacra, divertimento e sensibilizzazione contro il bullismo: il programma

La comunità di Calciano (MT) si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della musica, della cultura e del divertimento grazie agli eventi organizzati dall’ODV Santa Maria della Rocca, in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista e l’Amministrazione comunale con un programma articolato e per tutte le fasce di età.

Alle ore 19.00, presso la Chiesa San Giovanni Battista, la Polifonica Totus Tuus terrà un concerto di musica sacra dal titolo “La mia Anima Canta”.

L’evento avrà un valore ancora più significativo poiché segnerà il ritorno della Madonna Orante, opera facente parte della celebre collezione delle Madonne Lucane. Un momento di profonda spiritualità, cultura e devozione che unirà la bellezza della musica corale alla riscoperta del patrimonio artistico e religioso del territorio. Il concerto sarà preceduto dalla messa alle ore 18.

Alle ore 20.30 in Piazza Umberto I torna la “Corrida”, consolidato appuntamento a Calciano sin dal 2019, che ogni anno coinvolge con entusiasmo grandi e piccoli. Oltre a dare spazio a chiunque voglia esibirsi con recitazioni, imitazioni, barzellette o giochi di prestigio, da quest’anno la serata assume un valore in più: sarà infatti dedicata anche alla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo (progetto Shield), con l’obiettivo di promuovere rispetto, inclusione e consapevolezza tra i più giovani.

L’evento sarà animato e condotto da Rochi Salvia e rappresenterà la conclusione ufficiale del Centro Estivo 2025.

Gran finale alle ore 22.30 sempre in Piazza Umberto I con lo spettacolo di magia comica “Risate di Prestigio” a cura di Giovix, artista apprezzato per la sua capacità di unire illusionismo e comicità. Uno show coinvolgente e adatto a tutte le età, che chiuderà la giornata con entusiasmo e divertimento.

Calciano, 6 settembre 2025 sarà dunque un’occasione unica per vivere insieme momenti di fede, arte, comunità, allegria e riflessione sociale.