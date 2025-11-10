A Bernalda torna “il Castello Veste Moda” con screening gratuiti e solidarietà. Ecco il programma

Due giornate dedicate alla 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲, con screening gratuiti e professionisti impegnati al servizio della comunità.
La 𝗩𝗜 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲 “𝗜𝗹 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗠𝗼𝗱𝗮”, promossa da 𝗟𝗮𝗿𝗮 𝗧𝗮𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 con il 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗦𝗠 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 e 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗱𝗮, 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗼𝗿𝗼, si terrà 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟰 𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 tra il 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗧𝗶𝗻𝗰𝗵𝗶 e il 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗱𝗮.
𝗗𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗮, un evento che unisce 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀: visite e controlli gratuiti nelle giornate di screening, seguiti sabato sera da una 𝘀𝗳𝗶𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗮 con la partecipazione del 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗼𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗭𝗶𝘁𝗼.
Un’iniziativa che mira a 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶̀𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, in uno spirito di 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.
Sono previsti screening anche nelle scuole del territorio.
Venerdì 14 e sabato 15 novembre 2025
Tinchi – Castello di Bernalda