50.000 sudari per Gaza: Materani lanciano un messaggio forte avvolgendosi in teli bianchi. I dettagli

Oggi, moltissime piazze, strade e finestre stanno esponendo un lenzuolo bianco, rispondendo alla mobilitazione lanciata da Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e Paola Caridi, scrittrice e giornalista: “Teli bianchi. Sudari. Avvolgono, a Gaza, i corpi dei palestinesi, e sono così diventati simbolo della strage”.

Un simbolo muto, che l’Amministrazione Comunale di Matera ha voluto accogliere, inviando un messaggio ben preciso, nella speranza di alimentare consapevolezza sulla tragedia immane che si sta consumando sotto gli occhi di tutto il mondo”.

Per l’occasione, alcuni cittadini materani hanno voluto inviare un messaggio forte: avvolti da un lenzuolo bianco si sono stesi a terra in piazza Vittorio Veneto proprio per simulare i sudari che avvolgono i corpi dei palestinesi.