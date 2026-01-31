Sulla Basentana riaperta questa galleria tra Accettura e Calciano: viabilità lucana più sicura

Si sono conclusi nel pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio 2026, i lavori di manutenzione programmata in corso nella canna in direzione Potenza della galleria ‘Carvotto‘, al km 28,104 della strada statale 407 “Basentana“, tra i territori comunali di Accettura e Calciano, in provincia di Matera.

Con la conclusione delle attività è stato possibile ripristinare a piena carreggiata la circolazione nella canna del tunnel in direzione di Potenza; al contempo è stato rimosso lo scambio di carreggiata attivo nella canna del tunnel in direzione Metaponto.

In tale direzione, per ragioni tecniche, fino ai primi giorni della prossima settimana resterà attivo il restringimento della carreggiata.

I lavori nella galleria ‘Carvotto’, avviati nella primavera 2025, si erano resi necessari a seguito di un incendio provocato da un mezzo pesante che aveva causato danni alle strutture ed agli impianti e si sono conclusi nel rispetto dei tempi contrattuali.

Nel dettaglio, l’intervento eseguito – per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro – ha riguardato il ripristino localizzato del rivestimento della galleria con una speciale malta, mentre l’intervento impiantistico, consistito nel rifacimento ex novo, permetterà di potenziare i livelli di illuminazione, incrementando gli standard di sicurezza e comfort di guida, sia nelle ore diurne che notturne.