Pisticci, chiusura al traffico questa strada: ecco gli ultimi aggiornamenti

Per consentire le lavorazioni nell’ambito dell’intervento di consolidamento, 𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗮 resterà 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗮 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟬𝟮/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗮𝗹 𝟮𝟭/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟲 secondo queste fasce orarie:

– 𝗱𝗮𝗹 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯:𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟰:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳:𝟬𝟬 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟰:𝟬𝟬 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼

– 𝗶𝗹 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗡𝗔𝗩𝗘𝗧𝗧𝗔

Ricordiamo inoltre che l’Amministrazione ha messo a disposizione, 𝗻𝗲𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, un 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗡𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 attivo 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯:𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟰:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳:𝟬𝟬.

La navetta partirà da 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗳𝗲𝗿𝗶𝗻𝗼 con direzione 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻𝗼 (𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶) e viceversa.

𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗭𝗘, 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗧𝗘 𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗔𝗜 𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜

Per le 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 (𝟭𝟭𝟴, 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂𝗼𝗰𝗼) la chiusura sarà interrotta per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Per esigenze sanitarie 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 (ad esempio 𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲, 𝘁𝗲𝗿𝗮𝗽𝗶𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲, 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗼𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲, ecc..), è possibile richiedere il transito 𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶 𝗶𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮, così da organizzare il passaggio in sicurezza.

𝗣𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗣𝗜𝗔𝗡𝗢 (𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢)

Per evitare disagi ai domiciliati e a chi ha difficoltà per il parcheggio auto, fino al 𝟮𝟭/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟲 è prevista la possibilità di utilizzare gratuitamente il parcheggio multipiano, ultimo piano, previa richiesta ai 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗶 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶, che forniranno il 𝗽𝗮𝘀𝘀 per il parcheggio.