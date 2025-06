Slalom Coppa Città di Grassano: corsa sotto un caldo estivo e su un asfalto di 60 gradi! Ecco a chi è andato oggi il podio

Sulla provinciale 1 di Matera ex via Appia, il potentino Carmelo Coviello si è ripreso oggi lo scettro dello slalom Coppa Città di Grassano, tappa del Trofeo d’Italia Centro Sud ACI Sport e del 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata) e corsa sotto un caldo estivo e su un asfalto di 60 gradi.

Con il miglior tempo di 2’12.08 registrato in gara 3, il potentino della scuderia Progetto Corsa ha conquistato la quinta vittoria su dieci edizioni disputate, confermandosi il re del percorso lucano.

Alle sue spalle con il best lap personale di 2’14.41, si è classificato il lucerino Domenico Palumbo, che per tutta la gara ha avuto problemi con le sterzate tra i birilli non riuscendo a dare il massimo.

Reduce dall’ottimo secondo posto assoluto nella prova del Campionato Italiano Slalom ACI Sport disputata in Sardegna e attualmente terzo nella classifica tricolore.

Il forte driver della scuderia Vesuvio a Luceri ha però rotto la vettura, che ha ripristinato in tempi record, probabilmente non del tutto.

Sul terzo gradino dei podio è salito un altro arrembante potentino, Berardino Vaccaro, che con la sua Formula Renault Suzuki si è reso protagonista di una prestazione brillante, davanti a Matteo De Cicco, su Formula Gloria, Domenico Murino, primo tra le E1 Italia su Peugeot 106 1.6, e al veterano Andrea Cuomo su Lancia Y10 Suzuki il migliore tra le silhouette.

E’ settimo posto assoluto, al volante della Elia Avrio St09, per il grassanese Innocenzo Vizzuso, tra i promotori dell’evento insieme ad Armando Stola, undicesimo su Formula 3 Dallara, e Domenico Caputo, tredicesimo su Fiat X19.

Completano la top ten Giovanni Barbarulo, su Renal Clio Williams E1 2000, Giovanni Cutro su Kart Cross GMN 600 e Antonio Ragno Fiat 127 E1 1400.

Presente allo START della corsa, organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Grassano, anche il sindaco Filippo Luberto che ha dato un via con la bandiera tricolore:

“Crediamo molto in questa manifestazione e la sosteniamo con forza fiduciosi che otterrà ulteriori ed importanti riconoscimenti sportivi”.

Tornando ai risultati, nel gruppo N, il più numeroso della competizione con 20 concorrenti al via, il leader è Joseoh Martinelli su Peugeot 106 1.6, seguito sul podio da Alfredo Ragno (Renault Cio RS 2000) e da Nichi Icuchi, su Peugeot 106 1600. In Racing Start Plus, ad avere la meglio è stato Carlo Romano, su Peugeot 106R 1300.

Negli altri gruppi hanno dominato Michelantonio Tripoli nella speciale Slalom su Renault 5 Gt turbo, Vito Punzi su Citroen Saxo Vts 1600 Racing Start. Traguardo in solitaria per la bicilindrica Fiat 500 di Raffaele Pagano, e per a storica Giulietta Sprint Veloce 1300 di Antonio Lavieri su.

La coppa Lady è della potentina Paola Pepe. Tra gli Under 23 il primato è di Pio Giuliano, su Peugeot 106 R 1300 di gruppo N. Nella folta specialità della turistica slalom il più forte regolarista è stato Antonio Mallano, su Mini Cooper S 1300, seguito da Francesco Vasti su Ford Sierra Cosworth e da Antonello Casaletto, su Lancia Beta Coupé.