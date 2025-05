Salvino dalla provincia di Matera porta alta la bandiera della Basilicata in questa gara con oltre 3000 iscritti. Complimenti!

Dopo Basilicata coast to coast in trail running del luglio scorso, il lucano Salvino Pastore, originario di Rotondella in provincia di Matera, è tornato a far sventolare la bandiera della Basilicata alla 50^ edizione del Passatore, 100 km. lungo un percorso assai ostico che il 56enne ha portato a termine insieme al suo orgoglio lucano.

Partito da Piazza del Duomo a Firenze con 22 gradi, insieme ai 3332 iscritti, è giunto nella parte più alta del tracciato, al Passo della Colla a 926 metri di altezza dopo aver percorso 48 chilometri e poi ha proseguito nel buio della notte per Fidenza.

Il tracciato è stato molto impegnativo percorso per i primi 50 Km. con forza e testa e i secondi 50 Km. con testa, forza e con la voglia di correre anche per tutte le donne che lottano contro il tumore al seno metastatico come la moglie Rosalinda che lo ha accolto all’arrivo.