Questo pomeriggio al Lido La Duna, in occasione dell’arrivo di Goletta Verde in Basilicata, Legambiente Policoro sarà impegnato con uno stand didattico ed informativo per far conoscere il “Mondo delle Tartarughe Marine” con il Tartabeachtour del Progetto Life Turtlenest e con un dibattito sul tema “La Costa Jonica tra legalità e tutela ambientale”.

