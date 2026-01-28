Pisticci, messa in sicurezza della SP Pozzitello- San Basilio: queste le ultime notizie

“Ho chiesto di essere audito nella Terza Commissione del Consiglio Regionale della Basilicata sul tema dei finanziamenti 𝗙𝗦𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟭–𝟮𝟬𝟮𝟳 destinati alla manutenzione delle strade provinciali, un confronto che riguarda anche l’annosa questione della 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 della 𝗦𝗣 𝗣𝗼𝘇𝘇𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼–𝗦𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗼”.

Così fa sapere il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, che prosegue:

“Questa strada è un collegamento fondamentale per chi si sposta ogni giorno per lavoro, studio e servizi, ma da troppo tempo presenta condizioni che mettono a rischio l’incolumità di chi la percorre.

A quattro anni dal tragico incidente che ha spezzato tre giovani vite, e dopo altri due gravi episodi avvenuti successivamente, non possiamo accettare ulteriori rinvii.

Servono 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗶, 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 per arrivare rapidamente alla 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮.

La sicurezza stradale non è un tema tecnico, è una priorità che riguarda vite e famiglie.

Come Comune continueremo a seguire questo percorso passo dopo passo, fino a quando alle parole non seguiranno lavori e risultati reali.

Ringrazio la consigliera regionale Viviana Verri per l’attenzione e per aver raccolto la sollecitazione su una criticità che riguarda da vicino Pisticci e l’intero territorio”.