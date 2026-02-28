Pisticci, lavori alla stazione ferroviaria: i dettagli

Rete Ferroviaria Italiana avvierà dal 2 marzo 2026, per una durata prevista di 185 giorni, interventi di manutenzione presso la stazione ferroviaria di Pisticci, finalizzati al miglioramento del decoro e dei servizi per l’utenza.

A comunicarlo è l’Assessore ai trasporti Giuseppe Miolla.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di piena sicurezza, nel periodo dei lavori saranno adottate specifiche misure di sicurezza con inibizione del transito sul marciapiede prospiciente il fabbricato viaggiatori, secondo la segnaletica e le delimitazioni dell’area interessata. L’Amministrazione comunale invita viaggiatori e cittadini a prestare attenzione alle indicazioni presenti in stazione e a rispettare i percorsi consentiti.

“La stazione ferroviaria è una porta d’ingresso fondamentale per Pisticci e per l’intero territorio. Ogni miglioramento di spazi e servizi va nella direzione giusta: quella della dignità dei luoghi pubblici e dell’attenzione verso chi viaggia, ogni giorno, per studio, lavoro o necessità”, dichiara l’Assessore Giuseppe Miolla.

Sul tema interviene anche il sindaco Domenico Albano:

“Parliamo di un intervento utile a rendere la stazione più ordinata e accogliente. In questa fase chiediamo collaborazione e prudenza, perché la sicurezza viene prima di tutto”

L’Amministrazione comunale, parallelamente, proseguirà l’interlocuzione con RFI per ridare lustro allo scalo ferroviario e per riaprire un confronto sul ripristino delle fermate interregionali soppresse da tempo.

“Continueremo a insistere perché la mobilità non sia un privilegio, ma un diritto concreto: collegamenti adeguati e servizi affidabili sono essenziali per cittadini, famiglie e imprese”, aggiunge l’Assessore Miolla.

Seguiranno aggiornamenti in base all’avanzamento delle attività e alle indicazioni operative che verranno comunicate da RFI.