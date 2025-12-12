Per la Pielle Matera trasferta ad Altamura: il roster è pronto alla sfida. In bocca al lupo!

Importante trasferta nella vicina Altamura per la Pielle Matera Basket.

La squadra di coach Francesco Losito, reduce da tre successi consecutivi, ha voglia di allungare l’importante striscia positiva, ma troverà di fronte una squadra diversa da quella che ha affrontato le prime nove giornate di questa DR1 Puglia.

Infatti, i vicini altamurani hanno da poco cambiato guida tecnica, per provare ad invertire il trend negativo di inizio stagione.

I soli due punti raccolti, frutto di un solo successo e ben otto sconfitte, hanno convinto la dirigenza murgiana a voltare pagina.

Dunque, la Virtus Altamura che troveranno di fronte capitan Vignola e compagni, anche per gioco e mentalità, non sarà la stessa scesa in campo sino alla scorsa settimana.

La gara valida per la decima giornata di campionato della DR1 Puglia, sarà la penultima sfida del girone d’andata e sarà giocata domani, sabato 13 dicembre alle ore 19,30 al PalaPiccinni di Altamura.

Le novità che presenteranno gli avversari, certamente, non hanno permesso a coach Losito e al suo staff di preparare la sfida affidandosi al recente passato della Virtus Altamura, ma il lavoro si è concentrato molto sul miglioramento e il perfezionamento delle dinamiche interne al gruppo, per provare a portare ancora una volta, in campo, le proprie migliori caratteristiche.

Eppure, un po’ di difficoltà ci sono state, dovute a qualche acciacco di troppo.

Spiega coach Ciccio Losito, presentando la sfida:

“Non è stata la nostra migliore settimana di allenamenti, decimati da influenze e infortuni.

Tra gli altri si è fermato il playmaker Mirko Cardinale, che non sappiamo se sarà della partita.

Per noi è stato un leader importante in queste partite e purtroppo martedì si è infortunato in allenamento.

I pochi presenti agli allenamenti, comunque, si sono allenati con grande dedizione, come facciamo da inizio anno e di questo posso dirmi soddisfatto”.

Gli avversari, come anticipato, avranno motivazioni nuove, legate al cambio di guida tecnica e saranno pronti a dare una svolta alla loro stagione.

Continua Losito:

“Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte in questo girone.

Loro hanno cambiato allenatore e quindi troveremo una squadra che vorrà dimostrare di valere.

Sappiamo che quando c’è il cambio di allenatore, c’è sempre una reazione emotiva da parte della squadra.

Dovremo essere bravi a contenere questa loro parte emozionale e non far prendere loro quella fiducia che può cambiare una partita”.

Come portare a casa un risultato positivo?

Il trainer della Pielle Matera Basket è deciso:

“Cercando di continuare a giocare con il nostro sistema in ogni momento della gara, come stiamo facendo nell’ultimo periodo.

Puntare con decisione sulle nostre caratteristiche e sui nostri punti di forza.

Vincere fuori casa in questo girone è difficile e lo sarà anche sabato, ma come sempre andiamo in campo cercando di giocarci tutte le nostre possibilità”.