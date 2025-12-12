Per i Musei Nazionali della Basilicata opportunità unica con questo primo corso co-progettato con il prestigioso Museo Egizio di Torino!

I Musei Nazionali della Basilicata, con i direttori Carmelo Colelli, Sabrina Mutino e Francesco Tarlano, hanno partecipato al primo corso di “𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑨𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂̀”, l’innovativo percorso di formazione promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, co-progettato con il prestigioso Museo Egizio di Torino!

Cosa significa?

𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝟮𝟱𝟬 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗮𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗲𝗶, 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲. 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗮 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰𝗮!

L’obiettivo non è solo l’adeguamento tecnico, ma rendere i luoghi della cultura strutturalmente accessibili, inclusivi e accoglienti per tutti i pubblici.

I nostri direttori hanno avuto l’opportunità unica di:

Imparare dalle migliori pratiche nazionali e internazionali.

Trasformare i principi generali in strategie operative concrete.

Contribuire a una visione dove l’accessibilità è un valore strategico e permanente.

“Trasformare l’accessibilità da semplice adempimento normativo a leva strategica di innovazione.” – Christian Greco, Direttore del Museo Egizio.

Questo progetto fa parte di Personeper, il primo piano nazionale di formazione per l’accessibilità, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR Cultura 4.0.