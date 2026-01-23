Ospedale di Policoro: importante riconoscimento per il dottor Vincenzo Pierro, nominato nel Direttivo di questa società scientifica nazionale. Auguri di buon lavoro

Vincenzo Pierro, direttore della Unità operativa complessa Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura ((SPDC)) di Policoro dell’Azienda Sanitaria di Matera, è stato nominato nel Direttivo del Coordinamento SPDC, sezione speciale della Società Italiana di Psichiatria (SIP), con il ruolo di referente per la Regione Basilicata.

La nomina è avvenuta nel corso del XIII Congresso Nazionale del Coordinamento SPDC, “Progettare il futuro: SPDC aperti ad una società in trasformazione”, svoltosi a Bergamo nei giorni scorsi, evento di rilievo nazionale dedicato alla psichiatria ospedaliera.

Commenta l’ASM di Matera:

“L’ingresso nel Direttivo di una società scientifica nazionale rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale di Pierro e rafforza la presenza dell’Azienda Sanitaria di Matera e della Regione Basilicata nei contesti scientifici e istituzionali nazionali dedicati alla salute mentale”.