ULTIME NEWS

Ospedale di Policoro: importante riconoscimento per il dottor Vincenzo Pierro, nominato nel Direttivo di questa società scientifica nazionale. Auguri di buon lavoro

23 Gennaio 2026

Vincenzo Pierro, direttore della Unità operativa complessa Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura ((SPDC)) di Policoro dell’Azienda Sanitaria di Matera, è stato nominato nel Direttivo del Coordinamento SPDC, sezione speciale della Società Italiana di Psichiatria (SIP), con il ruolo di referente per la Regione Basilicata.

La nomina è avvenuta nel corso del XIII Congresso Nazionale del Coordinamento SPDC, “Progettare il futuro: SPDC aperti ad una società in trasformazione”, svoltosi a Bergamo nei giorni scorsi, evento di rilievo nazionale dedicato alla psichiatria ospedaliera.

Commenta l’ASM di Matera:

“L’ingresso nel Direttivo di una società scientifica nazionale rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale di Pierro e rafforza la presenza dell’Azienda Sanitaria di Matera e della Regione Basilicata nei contesti scientifici e istituzionali nazionali dedicati alla salute mentale”.