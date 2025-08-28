Novità sull’Artigianato artistico a Matera: questo l’evento in programma per imprese e cittadini

Cna Matera e Raffaello de Ruggieri presentano il 29 agosto agli Artigiani materani la Zona Economica Speciale della cultura di Matera: la “Fabbrica Giardino” di La Martella e l’area destinata all’artigianato artistico nel Sasso Barisano.
Sarà Raffaello De Ruggieri ad illustrare agli artigiani materani la Zona Economica Speciale della cultura di Matera: la “Fabbrica Giardino” di La Martella nel corso di un incontro che avrà luogo venerdì 29 agosto 2025 con inizio alle ore 09.30 presso la sede della Cna Territoriale in Via degli Aragonesi 26/a.
L’incontro sarà aperto dai saluti e da una breve introduzione del Presidente provinciale Leo Montemurro.
Oltre che sulla “Fabbrica Giardino” l’incontro verterà anche sulla illustrazione dell’area destinata all’artigianato artistico che sarà ubicata nel Sasso Barisano nell’area ricadente tra via San Nicola del Sole e via Conservatorio immediatamente limitrofa al Quartiere degli Artieri.
L’incontro è aperto alla libera partecipazione di tutti gli interessati imprese o privati cittadini.