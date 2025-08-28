Basilicata: addio a Dino Viggiano, già dirigente regionale e dirigente sportivo, esempio per tanti giovani lucani. Il ricordo

Dichiarazione di cordoglio del Presidente Vito Bardi:

“Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Dino Viggiano, già dirigente regionale e figura di grande valore umano e professionale.

Dino ha dedicato con passione e competenza una parte importante della sua vita al servizio degli uffici della Regione Basilicata, contribuendo con serietà e dedizione alla crescita della nostra comunità.

La sua storia, però, non si limita al lavoro istituzionale: da giovane atleta e, successivamente, come dirigente sportivo, ha saputo trasmettere i valori più autentici dello sport – il sacrificio, la lealtà, la passione – diventando un esempio per tanti giovani lucani.

Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le mie più sincere condoglianze”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.