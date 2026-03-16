Nidi e borse di studio: la Regione Basilicata rinforza i servizi. Il pacchetto di interventi

La Regione Basilicata rafforza le politiche per l’infanzia e per il diritto allo studio con un pacchetto di interventi destinati ai Comuni e agli studenti lucani, approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Le misure riguardano il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e l’assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di sostenere le famiglie, ampliare l’offerta educativa e promuovere pari opportunità nell’accesso all’istruzione.

Con una prima deliberazione la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico “Un nido per l’infanzia – prosecuzione dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2025/2026”, che consentirà ai Comuni già coinvolti nelle precedenti programmazioni di proseguire le attività dei servizi educativi destinati ai bambini da 0 a 3 anni.

Contestualmente è stato approvato un secondo avviso pubblico destinato all’attivazione di nuovi servizi educativi per la prima infanzia nei comuni che ancora non ne dispongono, con l’obiettivo di estendere la copertura territoriale e garantire maggiori opportunità alle famiglie lucane.

Le due misure si inseriscono in una strategia più ampia volta a rafforzare il sistema regionale dei servizi educativi, sostenendo i Comuni e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La Giunta regionale ha inoltre approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 63/2017.

L’intervento è finalizzato a sostenere il diritto allo studio e a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, offrendo un supporto economico alle famiglie per le spese legate al percorso formativo degli studenti.

Le borse di studio potranno essere utilizzate, tra l’altro, per l’acquisto di libri di testo, per il trasporto e per l’accesso a beni e servizi culturali.

Così l’assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione e Sport, Francesco Cupparo:

“Con questi interventi la Regione Basilicata continua a investire in modo concreto sulle politiche educative e sul sostegno alle famiglie.

Garantire servizi per la prima infanzia diffusi sul territorio e sostenere il diritto allo studio significa creare le condizioni per una società più equa e offrire ai nostri giovani maggiori opportunità di crescita e di formazione.

Si tratta di misure che mobilitano risorse importanti della programmazione europea e nazionale e che confermano l’impegno della Regione nel rafforzare il sistema dei servizi educativi e nel sostenere il percorso scolastico degli studenti lucani”.

L’assessore ha infine sottolineato il lavoro svolto dall’amministrazione regionale:

“Un ringraziamento va al direttore generale Giuseppina Lo Vecchio e agli uffici regionali che hanno lavorato alla definizione e alla predisposizione di queste misure, consentendo di mettere in campo interventi concreti a sostegno delle famiglie e del diritto allo studio”.