Nella città di Matera riaprono i cantieri: i dettagli

Nella città di Matera riaprono i cantieri.

Come si legge in una nota del Comune:

“Da lunedì si parte con Via San Biagio e con il parcheggio di Via Vena.

È tornato in piena attività il cantiere di Via Don Minzoni per la realizzazione del viale pedonale che collegherà Piazza della Visitazione e Piazza Vittorio Veneto.

Nel corso della prossima settimana si dovrebbe procedere con la posa della pavimentazione e, presumibilmente entro un mese, la riqualificazione dovrebbe essere completata.

A partire dal 4 maggio il cantiere coinvolgerà anche il tratto iniziale di Via Ascanio Persio secondo modalità che saranno definite e comunicate e che non comporteranno la chiusura della piazza del mercato e quindi la possibilità per i commercianti di proseguire con le loro attività di vendita.

Ripartiti anche i lavori in Via Casalnuovo, mentre inizieranno lunedì anche quelli di riqualificazione del percorso pedonale di Via San Biagio.

Gli interventi riguarderanno, inizialmente, il tratto tra Piazza San Giovanni e Via Santo Stefano con il rifacimento, tra l’altro, dei sottoservizi.

Il cantiere sarà completato entro un mese.

Dal 4 maggio potranno riprendere e concludersi infine i lavori di bitumazione di un tratto di Via Lucana e di Via Roma e sarà aperto il cantiere per la ristrutturazione del parcheggio di Via Vena”.

