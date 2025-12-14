Montescaglioso gremita per Santa Lucia: il suo culto simbolo di luce, speranza e fede incrollabile. Le celebrazioni

Nella serata di ieri, Montescaglioso ha vissuto uno dei momenti più sentiti del suo calendario religioso con la celebrazione di Santa Lucia, simbolo di luce, speranza e fede incrollabile.

Una festa profondamente radicata nel cuore dei montesi, che anche quest’anno hanno partecipato numerosi, confermando un legame autentico e profondo con la propria tradizione.

Dopo giorni di intensa preparazione spirituale, scanditi da rosari, adorazioni eucaristiche e momenti di preghiera comunitaria, la parrocchia di Santa Lucia, guidata dai sacerdoti don Marc e don Antonello, ha accompagnato i fedeli verso una serata carica di emozione e raccoglimento.

La chiesa gremita e il silenzio rispettoso hanno testimoniato la forte devozione del quartiere verso la sua Santa.

La giornata clou di sabato 13 dicembre era iniziata fin dalle prime ore del mattino con la Santa Messa delle 8:30, seguita dalla celebrazione delle 11:00, presieduta da don Pietro Oliva, che ha richiamato numerosi fedeli.

Nel pomeriggio, alle 18:00, la comunità si è nuovamente riunita per la Santa Messa solenne, presieduta da Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera–Irsina, momento di grande intensità spirituale che ha preceduto la tradizionale processione serale.

A seguire, uno dei passaggi più attesi dell’intera festa: la processione per le vie cittadine.

L’effigie di Santa Lucia, portata a spalla tra canti, preghiere e fiaccole, ha attraversato le strade di Montescaglioso accompagnata dal complesso bandistico A.G.M.L., che con le sue musiche ha contribuito a creare un’atmosfera suggestiva e solenne.

La processione ha trasformato la città in un luogo di incontro e condivisione, dove fede e tradizione si sono fuse in un unico cammino comunitario.

Le luci, i balconi addobbati e la presenza di intere famiglie hanno restituito l’immagine di una comunità viva, unita e orgogliosa delle proprie radici.

A rendere ancora più emozionante la conclusione della serata, uno spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo di Montescaglioso.

I colori e le luci, esplosi sopra la città, hanno simbolicamente richiamato il tema della luce tanto caro a Santa Lucia, regalando ai presenti un momento di gioia, meraviglia e condivisione collettiva.

La Festa di Santa Lucia non è soltanto un appuntamento religioso, ma anche un’occasione per riscoprire valori autentici come la solidarietà, la memoria e l’identità collettiva.

La figura della Santa, legata simbolicamente alla vista e alla luce, diventa così metafora di uno sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare il passato

Anche quest’anno, Montescaglioso ha rinnovato il suo atto di fede e devozione, dimostrando come tradizioni secolari continuino a illuminare il cammino della comunità e a rafforzare quel legame profondo che unisce il popolo montese a Santa Lucia.

Foto Mario Carruozzolo.