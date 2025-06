Montescaglioso brilla a questa importante competizione sportiva. Ecco i vincitori

Lunedì 2 Giugno 2025, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, nella Preistorica, Peuceutica e Bizantina Medunium – oggi Modugno, terra mediana tra le città di Bari e Bitonto – si è svolta la 4ª tappa del prestigioso Trofeo Puglia di Marcia, giunto alla sua XXIX edizione.

L’evento, ospitato nella dinamica cittadina di poco più di 35.000 abitanti, un tempo a vocazione agricola e oggi fiorente grazie all’industria e al commercio, è stato ottimamente organizzato dall’ASD GM SPORT Modugno, sotto la direzione del Presidente Vincenza Ditaranto e del Coach Rodolfo Guastamacchia.

A differenza delle tappe precedenti, modesta le presenze numeriche causa concomitanza con altri importanti eventi sportivi, con poco più di 130 partecipanti, in rappresentanza di 15 Team provenienti da Puglia, Abruzzo e Basilicata.

Come succede ormai da oltre un trentennio, presente Ecosport Massara Vita Monte di Montescaglioso, con un plotone di 15 giovanissimi in cerca di conferme, dopo i tre ori giovanili di Giovinazzo del 23 Marzo.

E conferma è stata.

Ecco le migliori prestazioni:

nei 500 mt EM5, Alessandro Dragonetti in decisa crescita tecnica, battuto allo sprint finale, Argento davanti al compagno di squadra Alexander Ciracì;

Rosa Simmarano nei 500 mt EF8 che conquista l’Oro con il nuovo PB di 3.24 che batte la più esperta compagna Annachiara Galante, di recente poco presente agli allenamenti;

Luigi Simmarano e Kevin Legrottaglie si dimostrano superlative nelle prove che conquistano oro e argento nei 500 mt EM8, con tempi di assoluto valore: 3:04 per Luigi e 3:09 per Kevin all’esordio stagionale;

Gabriel Salluce e Donatello Nobile, rispettivamente argento e Bronzo nei 1000 mt EM10;

Anna Maria Salinari e Aurora Agatiello 3° e 4° nei 1000 mt EF10;

nella 5 km SF Stefania Ionita, in continua crescita tecnica si classifica al 5° posto in 29.20, migliorando ulteriormente il PB.

Grande la soddisfazione di Coach Dichio che insieme a Vito Galante, ad Anna Dichio e a un nutrito gruppo di genitori ha seguito la spedizione in terra Pugliese.

Coach Dichio dice:

“Le prestazioni di Modugno, in decisa crescita tecnico rispetto a Giovinazzo, ci danno conferma della validità del lavoro svolto da tutto lo Staff tecnico di Ecosport durante questa primavera e ci danno ulteriore entusiasmo per continuare questo storico e meraviglioso progetto dedicato ai giovanissimi locali, commenta Coach Dichio che quest’anno celebra i suoi 56 anni ininterrotti di Sport e di Passione.

Significa primeggiare nella regione Regina della marcia Italiana perché ormai da un ventennio, i migliori specialisti azzurri parlano il pugliese.

Stiamo parlando degli Ori Olimpici di Tokio 2021 Antonella Palmisano da Mottola e Massimo Stano da Palo del Colle, che due settimane fa alla Coppa Europa a squadre di Podebrady/UNG, ha stabilito il nuovo record mondiale della 35 km.

Da oggi e per due settimane, libertà per tutto il MarciaMonte, per riprendere lunedì 16 Giugno 2025 pv con i progetti EstateAtletica e MateraPista 2025, il primo di promozione dello Sport Locale di concerto con l’assessorato allo Sport della Città di Montescaglioso, il secondo da realizzarsi presso l’impianto di Atletica di Matera, di specializzazione in marcia Atletica e di avviamento al salto in alto e alla corsa di velocità.

Infine, il 12 Luglio 2025 pv, gita sociale in autobus GT a Lequile/LE in occasione della V prova del Trofeo Puglia di marcia, per cercare ulteriori conferme tecniche e per celebrare un 2025 positivo.

Ecco alcune foto della giornata.