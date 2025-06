Meteo: su Matera un’improvvisa ondata di caldo estivo! Ecco le previsioni

Complice la poderosa rimonta dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale, sono attese condizioni atmosferiche di generale stabilità sulla Basilicata, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, eccetto addensamenti a ridosso delle aree interne lucane, ove non si escludono locali deboli fenomeni pomeridiani nella giornata di lunedì.

In tal contesto, le temperature tenderanno gradualmente ad aumentare.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, 2 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 15°C.

Martedì 3 Giugno, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.