Meteo Matera, vento e forse pioggia. Ecco le ultimissime previsioni

Un temporaneo cedimento del promontorio anticiclonico, causato da correnti fresche settentrionali in quota, porterà tuttavia un’instabilità a tratti sulla Basilicata.

La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge si allontana, lasciando spazio all’ingresso di aria più secca che favorisce condizioni più stabili e cieli sereni nei prossimi giorni.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Giovedì 29 Maggio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Nel corso della giornata previsti venti moderati.

Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 15°C.

Domani, Venerdì 30 Maggio, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 24°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.