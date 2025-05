Delegazione di Colobraro in visita ufficiale in questa cittadina tedesca: un’amicizia che cresce nel segno dell’asparago. I dettagli

In occasione della tradizionale Spargelfest che si è tenuta sabato 24 maggio a Schrobenhausen, in Baviera, una delegazione istituzionale del Comune di Colobraro, guidata dal Sindaco, ha partecipato a un’importante visita ufficiale nella cittadina tedesca, nota in tutta Europa per la produzione del pregiato asparago bianco DOP.

Durante l’incontro con il Sindaco e i rappresentanti del Comune di Schrobenhausen, si sono gettate le basi per un gemellaggio tra le due città, che sarà formalizzato nei prossimi mesi con la firma ufficiale dell’accordo e con la visita della delegazione tedesca a Colobraro.

Uniti dalla tradizione agricola, dalla valorizzazione del territorio e dal simbolo comune dell’asparago, Colobraro e Schrobenhausen intendono avviare una collaborazione istituzionale, culturale e progettuale nel quadro delle opportunità offerte dall’Unione Europea, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, del turismo rurale, delle tradizioni popolari e dello scambio intergenerazionale.

Ha dichiarato il Sindaco di Colobraro:

“È stato un incontro caloroso e significativo.

Il gemellaggio rappresenta un’opportunità concreta per costruire un ponte tra le nostre comunità e promuovere insieme una nuova visione europea, fatta di cultura locale, identità e cooperazione”.

Nei prossimi giorni, saranno comunicate le date ufficiali della visita per la stipula del gemellaggio e avviate le attività di possibili co-progettazioni per future candidature a programmi europei.

Alcune immagini della visita saranno disponibili sui canali social ufficiali del Comune di Colobraro e sulla pagina della Sagra dell’Asparago.