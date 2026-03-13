Matera unita in preghiera: Precetto Pasquale con Forze Armate e Polizia in Cattedrale

Oggi, presso la Basilica Cattedrale di Matera, è stata celebrata una Santa Messa in occasione del Precetto Pasquale Interforze.

La celebrazione è stata presieduta da S.E. Mons. Benigni Ambarus, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Tricarico, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, delle associazioni combattentistiche e della Croce Rossa Italiana.

Un momento di condivisione spirituale che rafforza il legame tra le istituzioni e la comunità, con l’auspicio che la Pasqua porti rinnovata forza, equilibrio e fiducia nell’impegno quotidiano di ciascuno.