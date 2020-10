Matera: sale l’attesa per il Giro d’Italia!

Il Giro d’Italia 2020 oggi e domani fa tappa a Matera.

La carovana rosa partita da Castrovillari attraverserà il versante lucano del parco del Pollino, per poi costeggiare la diga di Monte Cotugno lungo la Sinnica, attraversare la Val d’Agri e raggiungere la Basentana nello scenario lunare dei calanchi.

Da lì, i ciclisti affronteranno la lunga salita verso il traguardo nella città dei Sassi per poi proseguire la lopro corsa verso la Puglia.

La “Capitale della Cultura 2019” sarà l’arrivo della sesta tappa (con partenza da Castrovillari, dopo 188 km) e sempre dalla Città dei Sassi si ripartirà, domani (settima tappa), alla volta di Brindisi.

L’iniziativa è il frutto dell’impegno di Regione Basilicata, Comune di Matera e APT Basilicata, che hanno colto l’occasione di intercettare uno degli eventi sportivi più importanti a livello internazionale.

I risultati di promozione sono infatti di dimensione globale, con una copertura televisiva prevista su 200 Paesi.

Una tappa di 188 chilometri di cui oltre 150 in Basilicata, per un evento che mancava da anni e che inevitabilmente rappresenta un’occasione di attenzione da parte del grande pubblico internazionale.

Il presidente Bardi afferma:

“L’iniziativa è stata sostenuta concretamente e convintamente dalla Regione con interventi non solo di carattere organizzativo ma anche infrastrutturale.

Non si tratta di un passaggio e via, ma di una occasione per promuovere i nostri territori e le loro bellezze nei confronti di un pubblico nazionale e internazionale.

Lanciamo così un tipo di turismo rispettoso dei luoghi in un territorio, quello lucano, che nel silenzio delle due ruote sa donare emozioni uniche”.

