Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri di Matera sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Potenza – su richiesta della Procura della Repubblica DDA di Potenza – nei confronti di 41 persone nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti ed altro.
Matera, maxi operazione dei Carabinieri! I dettagli
Basilicata: Domenico Acerenza, campione di nuoto in acque libere e lucano di nascita, protagonista di questa campagna di sensibilizzazione. I dettagli
Presentato oggi in anteprima, nella Sala “Gregorio Inguscio” della sede della Regione Basilicata di Potenza, lo spot di promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 regionale….
“Matera insieme per la salute”: l’appuntamento di grande rilevanza
Si svolgerà sabato 18 ottobre il seminario ‘Matera insieme per la salute’ voluto dal coordinamento locale di Cittadinanzattiva Basilicata At Matera con a capo Pasquale…
La Basilicata a New York: maestri artigiani hanno mostrato il volto autentico della regione. I momenti più apprezzati
Per una sera, la Basilicata è tornata a raccontarsi nel cuore di Manhattan. Nella prestigiosa sede della Columbus Citizens Foundation a New York, si è…
Campionato italiano veterani di Calciobalilla: l’ASD Matera Sport Tradizionali sale sul podio. Complimenti!
Si è svolto ad Anagni (FR) nella splendida location della Michelangelo Events il campionato Italiano a squadre FIGEST di Calciobalilla. 5 i titoli assegnati durante…
Matera, maxi operazione dei Carabinieri: coinvolti nello spaccio anche minorenni! I dettagli
Riceviamo a pubblichiamo un comunicato a firma del Procuratore della Repubblica, Francesco Curcio: “In data odierna, a conclusione di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Andmafia…
Matera, guasto e niente acqua o cali di pressione in alcune zone
Acquedotto Lucano informa che a Matera, causa intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice, in data odierna 16/10/2025 a partire dalle ore 9:00 fino alle…
Oggi Karol Wojtyla diventava Giovanni Paolo II: il Papa di tutti che ha cambiato il mondo. Questa la sua storia
Nella giornata di oggi (il 16 Ottobre 1978), Karol Wojtyla venne eletto Pontefice. Occupò tale ruolo dal 1978 al 2005 con il nome di Giovanni…
Oggi è San Gerardo Maiella, uno dei Santi Lucani più amati e protettore di mamme e bambini. Auguri a chi porta il suo nome
Oggi ricorre l’anniversario dalla morte di San Gerardo Maiella, protettore della Basilicata, nonchè delle mamme e dei bambini. Il Santo nato a Muro Lucano il…
Bonus caldaie 2025 in scadenza: ecco cosa succede nel 2026
Per sostituire la propria caldaia con un altro sistema di riscaldamento a gas, i bonus statali sono ormai quasi del tutto esauriti. Le norme europee…
Pisticci, prove tecniche nei pressi del palazzo comunale. L’avviso
Una nota del Comune di Pisticci fa sapere: “Si avvisa che, a partire da stasera, in Piazza Umberto I a Pisticci saranno effettuate “prove” sull’impianto…
Marconia di Pisticci: 40enne arrestato dalla Polizia
Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti…
Basilicata, è ancora allerta meteo della Protezione Civile
Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo Ionio. Tale dinamica innesca condizioni di…