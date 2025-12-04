Matera, i Vigili Del Fuoco pronti a celebrare la loro Protettrice: Santa Barbara. Questo il programma

Come da tradizione, il 4 dicembre ricorre la festività di Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le celebrazioni in onore della Santa Patrona, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono soggette a un cambio di programma:
- Santa Messa: Confermata alle ore 10:30 presso la Cattedrale.
- Le Cerimonie esterne (Alzabandiera e Deposizione della Corona ai Caduti), sono riprogrammate per le ore 12:15, dopo la conclusione della Santa Messa, presso il monumento di via Timmari.