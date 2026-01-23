Matera e Montescaglioso, rilancio del settore del mobile imbottito: queste le ultime notizie

“Insieme ai consiglieri comunali di minoranza del Comune di Matera abbiamo depositato una richiesta formale di convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto dedicato al rilancio del Distretto del Mobile Imbottito di Matera e Montescaglioso e dell’intera area murgiana”.

Lo dichiara Roberto Cifarelli, spiegando che “il settore del mobile imbottito rappresenta da decenni uno dei pilastri economici e occupazionali della città e dell’area murgiana e oggi attraversa un momento difficile che non può essere affrontato con il silenzio o l’attendismo delle istituzioni locali”.

Prosegue Cifarelli:

“Ritengo necessario affiancare l’attività del Consiglio regionale della Basilicata che ha avviato un confronto sul futuro del Distretto e Matera, che ne è uno dei fulcri storici e produttivi, non può restare ai margini.

Le difficoltà delle imprese e la scadenza degli ammortizzatori sociali stanno producendo effetti concreti sull’occupazione e sull’indotto, e impongono una presa di posizione chiara anche da parte del Consiglio comunale.

La richiesta avanzata dai consiglieri di minoranza mira alla convocazione di un Consiglio comunale straordinario aperto che consenta un confronto pubblico e trasparente con imprese, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e, ove possibile, con i rappresentanti dei Comuni dell’area murgiana, della Regione Basilicata e della Regione Puglia.

Il Consiglio comunale deve tornare a essere luogo di indirizzo politico e di proposta, capace di rappresentare gli interessi della città e di contribuire alla costruzione di una strategia condivisa per il rilancio del Distretto.

La città di Matera ha il dovere di far sentire la propria voce quando è in gioco il futuro produttivo e occupazionale del territorio.