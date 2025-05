Matera Capitale Mediterranea della Cultura 2025: 10000 Euro per il progetto vincitore. Le ultime notizie

Con l’individuazione delle 5 migliori proposte presentate, si è conclusa la prima fase della selezione per l’identità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo 2026 promossa da Fondazione Matera-Basilicata 2019, insieme ad AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva.

Circa 80 le candidature arrivate da parte di professionisti e/o studi di progettazione grafica e della comunicazione visiva, caratterizzate da un’elevata qualità dei progetti presentati e da grande professionalità dei partecipanti, di provenienza sia nazionale che extra-nazionale.

Ad essere valutati nella fase 1 da parte della Commissione sono stati:

la qualità dei lavori professionali presentati nel portfolio,

l’attinenza dei lavori eseguiti al tema del bando,

le esperienze di team e/o raggruppamenti comprendenti professionalità diversificate,

la presenza e il ruolo attivo di un/una giovane professionista under 25.

Nella fase 2 i candidati selezionati dovranno invece presentare la proposta progettuale di concept/idea, logotipo/marchio, elementi grafici e applicazioni in differenti contesti.

La consegna degli elaborati di progetto dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, inviando una PEC all’indirizzo aiap@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del 3 luglio 2025.

All’autore del progetto (o agli autori riuniti in gruppo) risultato vincitore verrà corrisposto un premio lordo di €10.000.

E’ previsto un premio lordo, a titolo di rimborso spese, di € 1.000 euro per i progetti classificati dal 2° al 5° posto.

L’elenco dei 5 selezionati, pubblicato in forma anonima come previsto da bando, e il verbale della Commissione, sono consultabili sul sito di AIAP (https://aiap.it/risultati-fase-1-matera-2026/).

Ecco la locandina del bando.