Magia del Natale a Montescaglioso: tantissimi bambini per l’Inaugurazione della Casa di Babbo Natale

Grande festa e atmosfera incantata sabato 7 dicembre a Montescaglioso, dove la Casa di Babbo Natale, allestita presso il Centro Sociale Comunale San Gioacchino in Piazza Roma, ha inaugurato la stagione delle festività registrando un notevole afflusso di visitatori. L’iniziativa, organizzata da DJ Raffy in collaborazione con il Centro Sociale Comunale San Gioacchino e patrocinata dal Comune di Montescaglioso, si è rivelata un autentico successo già dal giorno dell’apertura.

Tantissimi i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, che hanno varcato la soglia della Casa di Babbo Natale per immergersi nella magia del Natale.

Il momento clou è stato, ovviamente, l’incontro con l’ospite più atteso: Babbo Natale in persona. Seduti sulle sue ginocchia, i piccoli hanno potuto consegnare personalmente la loro letterina carica di desideri e speranze, ricevendo in cambio dolci caramelle e colorati palloncini.

Ad accogliere e intrattenere i visitatori, con simpatia e allegria, c’era anche l’ormai noto Elfo Vito, che ha contribuito a rendere l’attesa e l’incontro ancora più speciale.

L’inaugurazione è stata un’occasione preziosa per la comunità per ritrovarsi e condividere lo spirito natalizio, trasformando il Centro Sociale in un vero e proprio laboratorio di sogni e sorrisi , la prima serata si è conclusa con la tradizionale serenata Natalizia allietata dal gruppo ” I Montefolk ” che ha visto la partecipazione di grandi e piccoli tra canti popolari.

Gli organizzatori si ritengono pienamente soddisfatti per la calorosa partecipazione, che dimostra quanto la tradizione e l’impegno nell’offrire eventi di qualità vengano apprezzati da grandi e piccini.

L’evento prosegue anche nei giorni successivi, promettendo di essere uno degli appuntamenti imperdibili di questo Natale a Montescaglioso.