A Matera l’incontro gratuito per aiutare i cittadini nei servizi digitali ed evitare le truffe online

L’Adiconsum Basilicata dà il via a un appuntamento gratuito dedicato alle competenze digitali e per evitare le truffe on-line, nell’ambito del progetto regionale Digitalmentis, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito dalla Regione Basilicata insieme alle associazioni dei consumatori.

L’incontro si terrà il giorno 11 dicembre 2025 con inizio alle ore 16,00 presso la sala Ratzinger della Parrocchia di Sant’Agnese a Matera.

L’Appuntamento è rivolto alla cittadinanza e ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per usare con maggiore autonomia e consapevolezza i servizi online, in particolare quelli della pubblica amministrazione e per non cadere nelle truffe on-line.

I lavori coordinati da Francesco Carella. Responsabile CISL Provinciale di Matera, saranno aperti con i saluti di don Nino Martino, Parroco di Sant’Agnese, e di Giuseppe Amatulli, Segretario Generale Cisl Pensionati.

Proseguiranno con gli interventi di Marina Festa, Presidente Adiconsum Matera, Alessandro Martemucci, Esperto Informatico, e di Biagio Marro, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri di Matera. I lavori saranno conclusi da Vincenzo Telesca, Presidente Regionale Adiconsum di Basilicata.

L’incontro è particolarmente importante – ha affermato Marina Festa, Presidente Adiconsum di Matera – perché non sono solo gli anziani a cadere nei tranelli ma anche i giovani e bisogna ricordarsi che sicuramente durante le telefonate non bisogna mai pronunciare il famigerato sì, perché ci si può ritrovare ad aver sottoscritto contratti indesiderati.