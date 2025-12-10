Oggi si celebra la Beata Vergine Maria di Loreto: il suo Santuario è tra i più importanti e visitati dai fedeli!

Oggi, 10 dicembre, si celebra la Beata Vergine Maria di Loreto, una delle ricorrenze liturgiche più intense appartenente al culto Mariano, celebrato in varie date e in tutti i paesi del Mondo con ricorrenze in ogni periodo dell’anno.

Il santuario sorge a Loreto, comune della provincia di Ancona, in piazza della Madonna al termine della via Lauretana.

Il santuario ha la dignità di Basilica pontificia minore.

Il 7 ottobre 2019 Papa Francesco, tramite la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha decretato l’inserimento della memoria facoltativa della Beata Maria Vergine di Loreto nel Calendario Romano al 10 dicembre, giorno in cui vi è la festa a Loreto.

La venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini.

Si dice che a Loreto, nella sontuosa e architettonicamente meravigliosa Basilica della Santa Casa, siano custoditi i resti della Casa nella quale Maria, Giuseppe e Gesù vissero gli anni dell’infanzia del Messia, resti di una casupola allora integra che la leggenda vuole trasportata dagli angeli da Nazareth proprio a Loreto.

Per questo motivo e per fenomeni legati alle guarigioni documentate in secoli di pellegrinaggi presso questa piccola città marchigiana, Loreto è attualmente, assieme a Fatima, Lourdes, Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, uno dei più frequentati luoghi di pellegrinaggio Mariano al mondo.

Papa Benedetto XV proclamò la Beata Vergine di Loreto “Patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici”.