L’imprenditoria lucana si colora di rosa: bene anche Matera. Ecco il rapporto

La Camera di commercio della Basilicata rende noti i dati del Barometro dell’economia territoriale “DataView” relativi all’anno 2025.
Il quadro che emerge per le province di Potenza e Matera delinea un sistema imprenditoriale resiliente, caratterizzato da una forte componente femminile e giovanile, nonostante una contrazione nel tasso di natalità delle imprese.
Imprese al femminile, Potenza ai vertici nazionali: la provincia di Potenza si distingue per un’eccezionale vitalità dell’imprenditoria femminile; con un’incidenza del 27,2% di imprese rosa sul totale, la provincia si posiziona al 7° posto della graduatoria nazionale.
Anche Matera conferma una performance superiore alla media italiana, attestandosi al 19° posto con un’incidenza del 25,5%.
Giovani e propensione imprenditoriale: la Basilicata continua a essere un terreno fertile per le nuove generazioni.
La propensione all’imprenditoria giovanile vede la provincia di Potenza al 15° posto in Italia (indice 5,3) e quella di Matera al 26° (indice 5,1).
In entrambe le province, le imprese giovanili rappresentano l’8,7% del tessuto produttivo totale.
Le sfide: natalità e posizionamento.
Il dato critico è rappresentato dal tasso di natalità imprenditoriale, che nel 2025 ha fatto registrare una flessione in entrambe le province.
Matera segna un tasso del 4,31 (102° posto), un calo significativo rispetto al 77° posto del 2024 e lontano dal 40° posto raggiunto nel 2017.
Analogamente, Potenza scivola al 103° posto con un tasso del 4,23, perdendo posizioni rispetto al 91° posto dell’anno precedente.
Nota positiva per la provincia di Matera, che mantiene un ottimo posizionamento per quanto riguarda il tasso di cessazioni imprenditoriali (3,86), collocandosi all’11° posto nazionale per capacità di tenuta delle imprese esistenti.