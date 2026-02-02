“Come fu che Matera scoprì di avere i Sassi”? L’incontro per saperne di più

Mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 17:30 nell’aula magna dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” di via Matarazzo, Matera, Unitep invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con Giovanni Caserta, scrittore, storico e critico letterario che presenta il suo nuovo libro “Come fu che Matera scoprì di avere i Sassi” nel quale, attraverso testimonianze di autori e viaggiatori italiani e stranieri, si accompagna la vicenda dei Sassi fino ai giorni nostri, passando attraverso la loro scoperta quale “vergogna nazionale” di cui lentamente acquistano coscienza gli abitanti, gli ultimi ad accorgersene.

Proseguono i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere.

Il Prof. Giovanni Caserta, medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, è già autore di diverse opere, fra cui “Storia della letteratura Lucana” (1993).

Tra i suoi scritti più recenti si ricordano:

“Viaggiatori stranieri in terra di Lucania Basilicata” (2005);

“Giovanni Pascoli a Matera – 1882/1884 – Lettere dall’Africa” (2005);

“Da terra a terra” (2017), I cent’anni di Rocco Scotellaro, 1923-2023. Dalla cronaca al mito”.

L’incontro con l’autore sarà introdotto da un breve intervento di Costantino Dilillo, presidente Unitep, e dall’editore Franco Villani.

L’appuntamento si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Di seguito la locandina con i dettagli.