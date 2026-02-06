La Basilicata dice addio al Senatore Salvatore Mazzaracchio: “lascia un vuoto profondo non solo nella politica lucana e nazionale”. Il ricordo

“Ci sono personalità che non si limitano a occupare un ruolo pubblico, ma lo nobilitano con il proprio modo di essere.

La scomparsa del Senatore Salvatore Mazzaracchio lascia un vuoto profondo non solo nella politica lucana e nazionale, ma in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino”.

Con queste parole il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime il suo personale cordoglio, ricordando come Mazzaracchio (originario di San Paolo Albanese) sia stato un punto di riferimento dai tempi della Dc fino a Forza Italia.

Conclude Bardi:

“Salvatore era un uomo d’altri tempi, dotato di una competenza rara e di una prudenza saggia che oggi sembrano appartenere a un’epoca lontana.

In questo momento di dolore mi stringo alla famiglia e a tutti i suoi cari.

Rivolgo a Salvatore un pensiero commosso e una preghiera, certo che il suo esempio continuerà a ispirare chi crede in una politica fatta di rispetto, competenza e, soprattutto, di umanità”.