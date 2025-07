Inaugurato il nuovo campo da tennis a Marconia: grande festa con istituzioni e sportivi. I dettagli

Serata di sport, partecipazione, ieri sera presso gli impianti sportivi comunali di Marconia, dove si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo da tennis concesso in gestione al Tennis Club Marconia.

Un evento molto partecipato, che ha visto la presenza di autorità istituzionali, dirigenti sportivi, associazioni del territorio e numerose famiglie.

Il Tennis Club Marconia, nato nel 2020, rappresenta una realtà sportiva in forte crescita.

Alla guida del circolo ci sono il Presidente Carlo Pastore, il Vice Presidente Mimmo Corrado e il componente del direttivo Damiano Cucchisi, protagonisti di un percorso che ha portato il club a ottenere la gestione del campo, recentemente realizzato e pronto ad accogliere attività sportive e sociali.

All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Pisticci, Dr. Domenico Albano, l’Assessore allo Sport Antonio Lacarpia, il Presidente regionale FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Gerardo Galeazzo, e rappresentanti di numerose associazioni sportive locali.

A rendere ancora più vivace la serata è stata la presenza delle famiglie e degli atleti dello Sporting Marconia, guidato da Mario Cigliano, riuniti per la festa di fine anno sportivo.

Il Sindaco Domenico Albano ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“È una gioia inaugurare impianti nuovi per far crescere sempre più le realtà sportive del territorio. Lo sport è uno strumento di aggregazione e di unione per la nostra comunità.”

L’Assessore Lacarpia, promotore della linea di valorizzazione degli impianti sportivi, ha aggiunto:

“L’obiettivo della nostra amministrazione è dare in concessione le strutture alle associazioni, per valorizzarle nel tempo, renderle fruibili sia agli iscritti che al pubblico, e organizzare eventi che coinvolgano l’intero territorio.”

Con l’inaugurazione del nuovo campo, il Tennis Club Marconia consolida la propria presenza e rilancia le sue attività in vista della prossima stagione.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, tra sportivi, famiglie e istituzioni, a dimostrazione che lo sport a Marconia è più vivo che mai.