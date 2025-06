Gravi incendi a Bernalda: ecco le due ordinanze emanate per contenere i rischi

Una nota del Comune di Bernalda fa sapere:

“In considerazione dei recenti e gravi incendi che hanno interessato il nostro territorio, il Comune di Bernalda informa che sono attualmente in vigore due ordinanze fondamentali per la prevenzione e il contenimento del rischio incendi:

Ordinanza n. 46 dell’11/04/2025

Obbligo per tutti i proprietari di terreni, aree incolte e spazi verdi privati di eseguire, entro e non oltre il 23 giugno 2025, la pulizia e la manutenzione delle superfici, lo sfalcio dell’erba, la rimozione di rami secchi e sterpaglie, nonché la gestione adeguata delle siepi, nel rispetto delle norme di sicurezza e del decoro urbano.

Ordinanza n. 84 del 13/06/2025

Divieto assoluto di accensione di fuochi, bruciatura di stoppie e vegetazione, uso di articoli pirotecnici e transito di veicoli in aree a rischio incendio dal 15 giugno al 30 settembre 2025.

Obbligo di realizzazione di fasce protettive libere da materiale infiammabile intorno a campi coltivati, terreni incolti e aree boscate.

Il Comune, in collaborazione con le forze dell’ordine e gli enti preposti, ha già avviato un’attività di verifica sul rispetto delle ordinanze, con controlli mirati su tutto il territorio.

I proprietari e i conduttori di terreni non in regola saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con sanzioni amministrative fino a 500 euro e sanzioni accessorie e penali che prevedono anche la reclusione in caso di gravi inadempienze o rischi di innesco incendio.

È fondamentale la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini: il rispetto delle regole è un atto di responsabilità verso la comunità, il nostro ambiente e la sicurezza pubblica”.