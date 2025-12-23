Grande gesto di solidarietà: donato uno spirometro agli ospedali di Policoro e Tinchi!

Un importante gesto di solidarietà a sostegno della sanità del Metapontino si è concretizzato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, presso il Presidio Ospedaliero di Policoro, con la consegna ufficiale di un nuovo spirometro destinato al reparto di Pneumologia.

L’apparecchiatura, fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie respiratorie, rappresenta un significativo potenziamento delle dotazioni sanitarie a servizio del territorio.

Lo spirometro è stato acquistato grazie ai fondi raccolti durante l’evento benefico “Il Castello Veste Moda”, ideato e organizzato da Lara Tataranno e sostenuto dall’Associazione VIVA, da tempo impegnata in iniziative di carattere sociale e sanitario.

La scelta di destinare la donazione a questa specifica apparecchiatura nasce dalla sinergia tra Lara Tataranno e il Dott. Domenico Dell’Edera, Dirigente del Laboratorio di Genetica di Policoro-Tinchi, che insieme hanno individuato la reale necessità dello spirometro per migliorare l’attività diagnostica della struttura ospedaliera.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte numerose autorità istituzionali e sanitarie, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni al mondo della sanità. Presenti l’Assessore Regionale alla Sanità Cosimo Latronico, il Consigliere Regionale Domenico Raffaele Tataranno, il Commissario dell’ASM Dott. Maurizio Friolo, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco e il Sindaco di Pisticci Domenico Albano.

Lo spirometro è stato ricevuto materialmente dal Dott. Alessandro Zizzo, Dirigente Medico dei reparti di Geriatria, Pneumologia e Cardiologia dell’Ospedale di Policoro.

Hanno inoltre partecipato i Dottori Francesco Lapadula e Maria Luisa Chiruzzi che, insieme alle infermiere Assunta Collarino e Rosanna Molinari, si sono distinti negli anni per l’impegno negli screening gratuiti promossi nell’ambito delle iniziative solidali coordinate da Lara Tataranno. Presente anche il Dott. Rocco Di Leo, Direttore dell’UOC di Medicina Interna e d’Urgenza.

La donazione dello spirometro rappresenta non solo un concreto supporto all’attività clinica, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, associazioni, professionisti sanitari e istituzioni, uniti dall’obiettivo comune di migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità.

Inoltre, rappresenta il più bel augurio di un Natale all’insegna della salute e della speranza.