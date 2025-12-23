ULTIME NEWS

Basilicata, nuova allerta meteo della Protezione Civile

23 Dicembre 2025

La vasta area depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale porta ancora instabilità diffusa sul nostro Paese, con precipitazioni temporalesche sparse sui settori tirrenici di Lazio e Campania e nevose sino a quote collinari su Piemonte meridionale e Emilia-Romagna, e con una intensa ventilazione sui settori adriatici settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 24 dicembre, allerta arancione su ampi settori dell’Emilia-Romagna.

Valutata inoltre allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.