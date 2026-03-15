Giornata mondiale dei diritti dei consumatori: “preoccupano il caro carburante e la crescita delle truffe”! La denuncia di Codacons

Oggi si celebra in tutto il mondo la World Consumer Rights Day, la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ricorrenza internazionale che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire mercati più equi, trasparenti e sicuri e una tutela effettiva dei consumatori.

Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più rilevante alla luce delle difficoltà economiche che stanno colpendo milioni di famiglie italiane, tra rincari diffusi, aumento dei costi energetici e crescita delle truffe ai danni dei cittadini.

In occasione di questa giornata Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, richiama l’attenzione di Governo e Parlamento sulle principali criticità che oggi incidono sul potere d’acquisto dei consumatori e sulla stabilità economica delle famiglie italiane.

Afferma Tanasi:

“La Giornata mondiale dei diritti dei consumatori non può restare una semplice ricorrenza simbolica, ma deve tradursi in un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, perché milioni di famiglie stanno affrontando una fase di forte pressione economica che incide direttamente sulla vita quotidiana e sulla capacità di sostenere le spese essenziali.

Tra le emergenze più urgenti segnalate dal Codacons vi è il caro carburanti, i cui rincari alla pompa continuano a produrre effetti diretti sui bilanci familiari e sull’intero sistema economico nazionale, determinando maggiori costi di trasporto e ulteriori pressioni sui prezzi dei beni di largo consumo.

Il caro carburanti rappresenta oggi uno dei principali fattori di pressione economica per le famiglie italiane perché ogni aumento alla pompa finisce per riflettersi sui costi della mobilità, della distribuzione e, in ultima analisi, sui prezzi pagati dai consumatori.

Per questo Governo e Parlamento devono valutare interventi concreti e tempestivi per contenere l’impatto dei rincari sui cittadini e sull’economia reale.

Accanto al tema dei prezzi desta forte preoccupazione anche la crescita delle truffe ai danni dei consumatori, sempre più diffuse attraverso internet, telefonate fraudolente, messaggi ingannevoli e falsi sistemi di contatto che colpiscono in particolare le persone più vulnerabili.

Le frodi ai danni dei consumatori stanno assumendo proporzioni sempre più allarmanti e costituiscono una vera emergenza sociale che richiede un piano nazionale di contrasto più incisivo, fondato su controlli rafforzati, maggiore prevenzione e strumenti di tutela più rapidi ed efficaci”.

Il Codacons richiama inoltre la necessità di intensificare i controlli contro pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli, rafforzando la trasparenza nei mercati e nei servizi e assicurando il pieno rispetto dei diritti dei consumatori sanciti dal Codice del Consumo.

Evidenzia Tanasi:

“La tutela dei consumatori rappresenta un pilastro essenziale di un’economia sana, corretta e trasparente e proprio per questo chiediamo che Governo e Parlamento pongano la difesa del potere d’acquisto delle famiglie e il rispetto dei diritti dei consumatori tra le priorità dell’azione pubblica, adottando misure concrete capaci di garantire mercati più equi, più sicuri e più trasparenti”.