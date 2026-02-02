Ferrandina pronta a fare rete: “Nessuno si senta solo di fronte alla violenza o alla discriminazione”. L’iniziativa

Un nuovo presidio territoriale per prevenire e contrastare la violenza e le discriminazioni di genere.

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 16:30, presso i locali dell’UNLA in Via Caduti di Kindu a Ferrandina, si terrà l’incontro inaugurale di “Punto D”, lo sportello di ascolto dedicato all’accoglienza, all’orientamento e al supporto delle persone in situazione di fragilità o rischio.

Il progetto “Punto D” non è un intervento isolato, ma il risultato di una programmazione condivisa promossa dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Bradanica Medio Basento.

Finanziato con i fondi per le Pari Opportunità, il servizio mira a costruire una rete solida tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini dei tredici Comuni dell’Ambito.

Maria Murante, assessora ai Servizi sociali del Comune di Ferrandina, spiega:

“L’obiettivo è rafforzare le politiche territoriali di tutela attraverso un sistema integrato di interventi.

Vogliamo che nessuno si senta solo di fronte alla violenza o alla discriminazione“.

Il servizio, gestito in co-progettazione con la Cooperativa sociale Filocontinuo, è completamente gratuito e accessibile a tutti i cittadini dei tredici Comuni dell’Ambito, confermando l’impegno condiviso nel garantire pari opportunità e tutela dei diritti su tutto il territorio.

Oltre all’ascolto diretto, il progetto prevede attività di sensibilizzazione e informazione per consolidare la cultura del rispetto e delle pari opportunità.

Lo sportello sarà operativo presso la sede UNLA con i seguenti orari:

· Martedì e Mercoledì: dalle 09:00 alle 12:00;

· Venerdì: dalle 14:30 alle 17:30.

La partecipazione all’incontro inaugurale rappresenta un momento importante per rafforzare il lavoro di rete e testimoniare un impegno comune contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

Di seguito la locandina con i dettagli.