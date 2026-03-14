Da samba a jive, ori e podi: i talenti del materano brillano! Bravissimi

Lo scorso 1 Marzo al PalaRosselino di Potenza si è svolto il Campionato Regionale FIDEMS – Coppa Basilicata di Danza Sportiva.
All’importante appuntamento hanno partecipato anche tanti giovani policoresi appartenenti all’Associazione Sportiva 𝐾𝐼𝑁𝐺’𝑆 𝐷𝐴𝑁𝐶𝐸 𝐴𝐶𝐴𝐷𝐸𝑀𝑌 di Scanzano Jonico.
Come fa sapere l’Amministrazione di Policoro:
“Seguiti dal Tecnico Federale Alessandro Stigliano hanno conseguito le fasi finali e vinto medaglie nelle diverse discipline.
I nostri giovani Campioni sono:
𝐴𝐷𝐼𝑁𝑂𝐿𝐹𝐼 𝐸𝐿𝐼𝑆𝐴 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝐴𝑇𝐼𝑁 𝑆𝑇𝑌𝐿𝐸 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 8/9 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝐷1
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎 𝑒 𝐶ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑎
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑅𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑒 𝐽𝑖𝑣𝑒
𝐿𝑂𝐹𝑅𝐴𝑁𝑂 𝑀𝐼𝐶𝐻𝐸𝐿𝐸
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒 𝐷𝑎𝑛𝑧𝑒 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛𝑒 16/18 𝐵
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑜𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 16/18 𝐵
𝐶𝐴𝑆𝑈𝐿𝐿𝐼 𝐹𝑅𝐴𝑁𝐶𝐸𝑆𝐶𝐴
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐵𝑟𝑜𝑛𝑧𝑜 𝑖𝑛 𝐶ℎ𝑎𝑐ℎ𝑎 𝑒 𝑅𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷
𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎 𝑒 𝐽𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷
𝐷𝐼 𝑁𝐴𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐵𝑅𝑈𝑁𝐴
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎 𝑅𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑒 𝐽𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷
𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑐ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷
𝐹𝐴𝑉𝐴𝐿𝐸 𝐽𝐴𝑁𝐸𝑇
𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 14/15 𝐷 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑒 𝐽𝑖𝑣𝑒
𝐿𝑂𝑅𝑈𝐵𝐵𝐼𝑂 𝑀𝐼𝐶𝐴𝐸𝐿𝐴
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑜𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑅𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷1
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑’𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑐ℎ𝑎 𝑒 𝐽𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷1
𝑆𝐶𝐼𝐴𝐿𝑃𝐼 𝐴𝑁𝑁𝐴
𝑄𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷1 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑏𝑎
𝑀𝑒𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑛𝑧𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 8/9 𝐷1 𝑖𝑛 𝐶ℎ𝑎 𝐶ℎ𝑎, 𝑅𝑢𝑚𝑏𝑎 𝑒 𝐽𝑖𝑣𝑒
Complimenti a Tutti”.