Coronavirus, Prefettura Matera: sospese le attività. I dettagli

La Prefettura di Matera, come reso noto in un comunicato stampa:

“VISTA la situazione di potenziale contagio da COVID 19 verificatasi in questi Uffici, a causa della rilevata positività di un caso all’interno dell’organizzazione di lavoro, in data 5 marzo u.s.;

CONSIDERATO il carattere particolarmente diffusivo del potenziale contagio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dalla A.S.L. competente territorialmente, in ordine alla necessità di attendere gli esiti delle attività ancora in corso, tese alla verifica di potenziali ulteriori positività al contagio su ulteriori unità lavorative;

CONSIDERATO che già dal 24 febbraio u.s. sono state adottate, sul luogo di lavoro, tutte le misure precauzionali di prevenzione e protezione personale per contrastare forme di rischio di contagio, secondo le indicazioni operative diramate con le circolari del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del 23/02/2020 e del 24/02/2020;

RITENUTO necessario ed indifferibilmente urgente provvedere, allo scopo di tutelare la salute pubblica, nonché garantire la tutela del luogo di lavoro ai sensi della normativa prevista dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. alla sanificazione di tutti gli uffici, locali ed alloggio della Prefettura, attraverso l’impiego di ditta professionalmente ed altamente qualificata, mediante l’utilizzo di detergenti altamente specializzati per la eliminazione di germi, batteri, nonché agenti microbici e virali;

SENTITO il medico competente per la tutela del luogo di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie prot. 2385 del 23/2/2020, indirizzata a tutti i Prefetti ed inerente l’aggiornamento sulla situazione sanitaria da polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19), come dall’allegata circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e strumentali – fasc. 2005-000419 del 24/02/2020;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione – DIRETTIVA N. 1/2020 del 25/2/2020;

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

SI DISPONE

L’adozione della misura precauzionale di sospensione di tutte le attività di Prefettura, dal giorno 9 al giorno 10 marzo 2020, allo scopo di consentire la sanificazione di tutti gli ambienti di uffici, locali ed alloggio della Sede di questa Prefettura-U.T.G.., facendo salvi eventuali adempimenti indispensabili ed improcrastinabili per le attività istituzionali di sicurezza facenti capo alla Prefettura- U.T.G.”.